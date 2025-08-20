Logo R7.com
Trem colide com caminhão de gás no Rio de Janeiro

Caminhão atinge muro após colisão; ninguém se feriu

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um trem colidiu com um caminhão de gás atravessado em uma ferrovia no Rio de Janeiro. O incidente foi registrado em vídeo e ocorreu quando o maquinista acionou o sinal sonoro, mas o motorista do caminhão não conseguiu remover o veículo a tempo. Com o impacto, o caminhão foi lançado contra um muro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local do acidente. Apesar da cena impressionante, felizmente ninguém ficou ferido.

