Trem colide com caminhão de gás no Rio de Janeiro

Um trem colidiu com um caminhão de gás atravessado em uma ferrovia no Rio de Janeiro. O incidente foi registrado em vídeo e ocorreu quando o maquinista acionou o sinal sonoro, mas o motorista do caminhão não conseguiu remover o veículo a tempo. Com o impacto, o caminhão foi lançado contra um muro.
O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local do acidente. Apesar da cena impressionante, felizmente ninguém ficou ferido.
Veja também
Especialista recomenda o tempo ideal para cada idade e aconselha um diálogo aberto entre pais e filhos sobre o assunto a partir da adolescência
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!