Afinal, Bolsonaro pode realmente ser preso?

No atual cenário, em que Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022, “há, sim, chances de uma prisão preventiva”, afirma Beto Vasconcellos, advogado e ex-secretário nacional de Justiça.



Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (21), ele diz que “após longas investigações , concluiu-se pelo indiciamento”, o que significa que as 37 pessoas envolvidas , incluindo Jair Bolsonaro, são consideradas suspeitas.



O inquérito será encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal) e, em seguida, ao procurador-geral da República. "Se ele entender que as evidências são suficientes, fará uma acusação formal por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa". Caso a denúncia seja aceita pela Suprema Corte, as pessoas se tornarão rés no processo. Após a ação penal, ocorreria o julgamento, e, em caso de condenação, haveria a prisão definitiva dos acusados, segundo Vasconcellos.



No entanto, ele destacou que uma prisão preventiva pode ser decretada antes mesmo do julgamento, dado o atual cenário, com indícios de destruição de provas, interferência nas investigações, ameaças a testemunhas e tentativas de fuga.