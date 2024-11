Anvisa libera testes de vacina inédita para hanseníase; Brasil é o 2º país com mais casos no mundo

No último dia 14 de outubro, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou testes clínicos de uma vacina inédita chamada LepVax, a primeira para casos de hanseníase , doença que pode provocar lesões graves na pele e nos nervos. O Instituto Oswaldo Cruz foi escolhido como centro clínico responsável pelos testes, tendo em vista sua larga contribuição científica nos estudos desta enfermidade. O Brasil é o 2º país com maior incidência da doença no mundo, atrás somente da Índia. A doença tem cura e o tratamento está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde).