'Até 2026, sairemos do mapa da fome', afirma Lula em discurso de abertura da cúpula do G20

Durante o discurso de abertura da cúpula do G20 , nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que pretende tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Ele citou que o país já tinha feito progressos em 2014, mas voltou ao mapa em 2022 “em meio a um contexto de desarticulação do estado de bem-estar social”. Segundo ele, o Brasil chegou à marca dos 33 milhões de pessoas famintas e seu retorno ao governo “já retirou mais de 24,5 milhões da extrema pobreza”. Lula também pontuou que o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é “o maior legado para uma sociedade próspera”.