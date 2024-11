Blue Origin completa o nono voo espacial com turistas; veja imagens

A Blue Origin , empresa de foguetes de Jeff Bezos, fundador da Amazon, realizou nesta sexta-feira (22) o nono voo com turistas espaciais. Chamada de New Shepard, a nave decolou da base espacial da companhia no Texas, Estados Unidos , com seis passageiros. A tripulação chegou à termosfera, ultrapassando a Linha de Kármán, que é considerada o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Toda a viagem , desde a decolagem até a aterrissagem da cápsula, teve duração aproximada de dez minutos.