Candidatos à prefeitura, Itamar Borges e coronel Fabio Candido votam em São José do Rio Preto

As eleições em São José do Rio Preto ocorrem com “movimento muito calmo” neste domingo (27), conforme informou a repórter Josi Dal Ben, da RECORD NEWS. Às 9h30, o candidato Itamar Borges (MDB) registrou seu voto, acompanhado de sua equipe, de sua mulher, do prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do secretário estadual de Saúde e do vice na chapa, o médico Dr. Crivellin. Às 11h30, foi a vez do coronel Fábio Cândido (PL), que chegou ao local de votação acompanhado do filho, da mulher, de seu vice na chapa, Fábio Marcondes, e de apoiadores e políticos. Ambos conversaram brevemente com a imprensa.