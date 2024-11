'Chegaram muito perto', diz Lewandowski sobre plano de assassinato contra o presidente Lula

“Eles chegaram muito perto de materializar o intento criminoso”, disse o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski , sobre o plano de assassinato contra o presidente Lula , nesta terça-feira (19), em coletiva de imprensa. O ministro afirmou que os fatos merecem o “mais profundo repúdio” e colocam em risco as instituições republicanas e o cotidiano dos brasileiros. “A cada episódio como esse encontramos possíveis brechas na segurança, por isso, a proteção das autoridades segue sendo aperfeiçoada”, declarou Lewandowski. Ele também falou sobre a possível participação de militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro no plano. “É muito grave que pessoas armadas pelo Estado pratiquem esse tipo de atentado contra o próprio Estado”, concluiu.



O plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin foi encontrado pela Polícia Federal, nesta terça-feira (19). Foi realizada uma operação para desarticular uma organização criminosa autora de tentativa de golpe de Estado e de restrição do Poder Judiciário.