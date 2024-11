Com eleição de Trump, podemos ter problemas com resoluções do G20, diz professor

"O G20 não tem o poder de obrigar os países a adotarem qualquer tipo de medida, mas representa uma 'tremenda indicação do que fazer'", explica o economista Mauro Rocha, em entrevista ao Hora News nesta segunda-feira (18). Para ele, algumas pautas que serão debatidas na reunião , que acontece no Rio de Janeiro, podem ter dificuldades para ser implementadas no futuro. "Quando falamos de como proceder na produção de energias , significa que estamos escolhendo modelos que se afastem de combustíveis fósseis . [...] Porém, algumas mudanças políticas, como a eleição de Donald Trump , nos Estados Unidos, mostram que podemos ter problemas sérios com relações as essas questões no futuro."