Corrida eleitoral: Harris e Trump empatam em sete estados decisivos, segundo jornal americano

A apenas duas semanas para as eleições nos Estados Unidos , que ocorrerão em 5 de novembro, Kamala Harris e Donald Trump estão empatados em sete estados decisivos, conforme pesquisa realizada pelo jornal americano Washington Post. A democrata lidera na Geórgia , com 51% das intenções de voto contra 47% do republicano. No entanto, Trump está à frente no Arizona, com 49% a 46%. Embora Kamala Harris apareça com uma vantagem de dois a quatro pontos percentuais no nível nacional, a disputa permanece acirrada em estados-chave como Wisconsin, Michigan, Pensilvânia , Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte, onde as preferências de voto oscilam.