Exclusivo: Paulo Pimenta fala sobre suposto plano para matar o presidente Lula

Em entrevista ao Hora News , da RECORD NEWS, nesta quinta-feira (21), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência, Paulo Pimenta, traz as repercussões do governo sobre o plano de assassinato contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o vice, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Pimenta afirma que “atentar contra a democracia é atentar contra a sociedade brasileira e a Constituição” e os suspeitos serão responsabilizados pelos atos .