Fuvest divulga locais de prova para o vestibular da USP 2025

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou nesta sexta-feira (1º) os locais de prova da primeira fase do vestibular 2025 da USP (Universidade de São Paulo), que será aplicada no dia 17 de novembro. No total, 32 cidades da região metropolitana de São Paulo , do interior e do litoral paulista foram disponibilizadas na área do candidato no site oficial. A Fuvest recomenda que os candidatos conheçam com antecedência o trajeto até o local da prova para evitar atrasos. Neste ano, mais de 107 mil pessoas se inscreveram para a realização da avaliação, incluindo cerca de 11 mil treineiros. Eles vão disputar 8.147 vagas disponíveis na USP.