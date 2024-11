Kamala Harris arrecada US$ 1 bilhão em três meses de campanha

A campanha da vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris , arrecadou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,7 bilhões, segundo a cotação atual) desde julho, quando assumiu como cabeça de chapa nas eleições. Em apenas três meses, o valor supera o montante obtido pelo rival, o republicano Donald Trump , desde janeiro de 2023. A diferença é de US$ 894 milhões (cerca de R$ 5 bilhões, segundo a cotação atual), de acordo com um levantamento do jornal britânico Financial Times. Quase cinco milhões de pessoas destinaram recursos para apoiar a campanha de Kamala.