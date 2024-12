Lula fala de COP-30, sustentabilidade e redução da desigualdade; veja discurso na íntegra

Em seu discurso na Cúpula do Mercosul nesta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, com o acordo firmado com a União Europeia, o bloco sul-americano será reposicionado no mercado internacional. Lula destacou que “é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental ” e ressaltou que o Mercosul tem "uma oportunidade histórica de enfrentar as mudanças climáticas e seus impactos", lembrando que a COP-30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) será sediada em Belém, no Pará, no ano que vem. Ele afirmou ainda que as pautas ambientais e a justiça climática são importantes, pois “não há alternativa fora da Terra”.