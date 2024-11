Mais de 70% dos idosos internados usam medicamentos inapropriados

Um estudo apontou que 71,8% dos pacientes com mais de 60 anos internados em uma unidade hospitalar brasileira utilizavam ao menos um medicamento potencialmente inapropriado . A pesquisa foi realizada pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e publicado no Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA). O omeprazol, por exemplo, indicado para problemas gastrointestinais e facilmente adquirido em farmácias, foi um dos que mais apareceram no estudo. Segundo informações médicas, esse remédio pode aumentar a probabilidade de problemas cognitivos no futuro. Além disso, há evidências de que ele atrapalha a absorção de vitamina B12.