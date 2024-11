‘Memória econômica’ do governo Trump pode influenciar resultado das eleições norte-americanas

Às vésperas das eleições estadunidenses , a disputa por votos de indecisos, principalmente nos estados-pêndulo, é um dos pontos focais das campanhas presidenciais, tanto da democrata Kamala Harris, quanto do republicano Donald Trump. O ex-presidente tem utilizado a estratégia de trabalhar a memória de um “passado recente” do cenário econômico do país, como afirmou Alexandre Pires, professor de relações internacionais e economia do Ibmec, em entrevista para RECORD NEWS nesta segunda (4). Segundo o especialista, “a inflação tem sido sentida” , e a estratégia do republicano tem repercutido com muita força nas redes sociais, que “se tornara outro campo de batalha, além dos estados-pêndulo”.