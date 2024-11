'Não faltará crédito para construir casas no Brasil': veja íntegra da fala de Lula em evento

O presidente Lula participou do 99º ENIC (Encontro Nacional da Indústria da Construção), nesta terça-feira (26). Entre as falas de empresários e autoridades do setor, o presidente discursou sobre o planejamento do governo para a área da construção civil . Segundo ele, o governo precisa ajudar a população mais desprovida, mas não deve abandonar aqueles que "não precisam de ajuda do estado". Lula prometeu que "não faltará crédito para construir casas no Brasil" e falou das necessidades da população, usando como exemplo a sua vida quando chegou em São Paulo, vindo de Garanhuns.