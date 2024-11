Proximidade de Trump com Putin pode solucionar guerra com a Ucrânia; entenda

"Pela proximidade de Donald Trump com Vladimir Putin e com a Rússia, há uma chance de uma solução mais rápida do conflito [com a Ucrânia], mas não necessariamente aquela que o mundo imaginaria como ideal", analisa Manuel Furriela, mestre em direito internacional, em entrevista ao Hora News nesta quarta-feira (6). O especialista afirma que o republicano, como presidente dos Estados Unidos, vai procurar favorecer os interesses russos, com o objetivo de finalizar os investimentos americanos em armamentos.



"A condução da guerra entre a Ucrânia e a Rússia vai ser totalmente diferente daquela que tomaria Kamala Harris . Ele imagina que não dá para os Estados Unidos continuar investindo bilhões de dólares a favor da Ucrânia e não imagina ser necessário o país ucraniano fazer parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte)", explica.