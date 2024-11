Análise: perfil que elegeu Donald Trump é diferente do apontado nas pesquisas Especialista explica que insatisfação com as decisões do Congresso e na área econômica afetaram a imagem de Kamala

Alerta Brasil|Do R7 06/11/2024 - 09h33 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share