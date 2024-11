Relatório final do caso Voepass: casa atingida foi parcialmente destruída e requer reconstrução

A Defesa Civil de Vinhedo, interior de São Paulo, divulgou nesta quarta-feira (16) o relatório final sobre a queda do avião da Voepass , que deixou 62 mortos no dia 9 de agosto. De acordo com o laudo, a casa atingida pela aeronave foi parcialmente destruída e requer reconstrução. O documento detalha que o procedimento deve ser "acompanhado de parecer técnico sobre as condições atuais do imóvel".



Outro imóvel precisará de reparos leves, com a recomendação de que os proprietários busquem um parecer técnico sobre a situação da estrutura. A casa que foi apenas afetada, e não atingida diretamente, recebeu estilhaços e labaredas. O laudo indica que a situação é semelhante à de outras residências vizinhas e pode ser solucionada com a manutenção adequada.