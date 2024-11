Ricardo Nunes afirma que aproveitará ‘coragem e capacidade’ de seu vice para governar SP

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS para a repórter Júlia Ballarini, nesta segunda-feira (28), Ricardo Nunes (MDB), recém-eleito prefeito de São Paulo, destacou que a coragem de seu vice, Coronel Mello Araújo, será fundamental para administrar a cidade. Nunes reforçou seu compromisso com a “capital da economia” para a geração de empregos e afirmou que governará com o foco em “cuidar das pessoas” , proporcionando uma economia ativa, “porque é a melhor ferramenta de combate às desigualdades sociais”. Ao mencionar os apagões ocorridos em São Paulo no dia 1º de outubro, afirmou que, se a responsabilidade da Enel fosse da Prefeitura , ele “já teria retirado” a concessionária da cidade.