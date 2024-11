Uso de celular em sala de aula: 70% das escolas particulares desejam enrijecer regras

De acordo com uma pesquisa feita pela empresa Meira Fernandes, 78% das escolas particulares de São Paulo já adotam medidas para impedir o uso de celulares em sala de aula , mas 70% buscam uma maneira de enrijecer as regras sobre o aparelho. Entre as principais razões, estão a falta de atenção durante os estudos, reclamações dos professores, a baixa interação "olho no olho" dos alunos e o aumento de casos de cyberbullying . Outros dados levantado pela pesquisa apontam que 16% das instituições já proíbem os celulares durante o período escolar, enquanto apenas 6% permitem o uso irrestrito.