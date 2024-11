Vertical Jogging: conheça a escalada francesa, acessível para quem tem mobilidade reduzida

Um equipamento inovador, desenvolvido na França, chamado Vertical Jogging, tem o objetivo de auxiliar pessoas com dificuldade de mobilidade física a praticar escalada . Em entrevista à RECORD NEWS nesta terça-feira (22), Camille Weissbeck, que sofreu uma grave lesão na perna direita aos 15 anos, compartilhou sua experiência. “A melhor coisa é quando você está no topo", disse ela, afirmando que o esporte a traz sensação "libertadora".



Michael Mawem, criador da tecnologia, também conversou com a RECORD NEWS e destacou que seu objetivo é tornar a escalada “acessível a todos”. Isso inclui desde pessoas que utilizam cadeira de rodas até aquelas que tiveram “as duas pernas ou um braço amputado”, além de obesos . O propósito é incentivar a prática do esporte e a possibilidade de exercê-lo sozinho.