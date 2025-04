‘Define resultados e ajuda até o último momento’, diz Dorival Júnior sobre torcida do Corinthians

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Corinthians, Dorival Júnior valorizou o “diferencial” da torcida do Timão. “A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era a participação de uma torcida que define resultados e ajuda a sua equipe até o último momento”, disse.



Dorival falou sobre o desequilíbrio no clube, que enfrenta um momento ruim após o título do Paulistão, mas minimizou as turbulências. “Teremos um ambiente focado e blindado de tudo que esteja acontecendo. [...] A minha preocupação é buscarmos um equilíbrio da nossa equipe, perdido momentaneamente”, destacou.



E a diretoria do Santos acertou a contratação de Cléber Xavier , braço direito de Tite na seleção brasileira, no Corinthians e no Flamengo. O anúncio do que é a primeira experiência de Xavier como treinador foi feito nesta terça-feira (29).



