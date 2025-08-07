Empresário planeja masterclass gratuita para novos empreendedores Vinícius Rezende visa capacitar trabalhadores para o empreendedorismo Inovação & Negócios|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h00 ) twitter

Vinícius Rezende, diretor da rede de academias AllpFit, compartilhou sua trajetória e planos para democratizar o empreendedorismo. Em entrevista ao programa Inovação & Negócios, ele destacou a importância de transformar trabalhadores em empresários.

Rezende começou sua carreira em posições CLT até despertar seu espírito empreendedor ao gerenciar uma clínica associada ao Cartão de Todos. Agora, ele busca capacitar uma nova geração de empreendedores através de uma masterclass gratuita, onde planeja compartilhar sua história e oferecer suporte para que mais pessoas possam empreender e contribuir para o desenvolvimento do país.

O programa Inovação & Negócios, onde Rezende fez seu anúncio, é transmitido pela RECORD NEWS de segunda a sexta-feira, sempre às 07h10.

