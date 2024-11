Aproximação de Lula com os EUA pode ser difícil, caso Kamala vença as eleições, analisa professor

"Analisando os dois cenários possíveis, da vitória do Donald Trump ou da Kamala Harris, o primeiro seria mais da direita, que teria proximidade com governos da Argentina, de Milei, ou uma certa proximidade com o governo do Paraguai. O da Kamala, não podemos pensar que, por ser democrata teria, proximidade com países governados pela esquerda ou centro-esquerda, como Brasil, Chile, Colômbia, ou até mesmo a própria Venezuela. [...] Vejo que o governo brasileiro se comportaria muito pelo pragmatismo no caso de Trump eleito", afirma o professor de relações internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) Roberto Uebel.



O especialista analisa que o presidente Lula deve se comportar de forma mais prática e continuar as tentativas de aproximação do país americano. "Pego como exemplo o governo Lula com o de Biden, em que há uma divergência de pensamentos com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio , e também em questões comerciais. Então, vejo que talvez exista uma certa nebulosidade de um governo Kamala Harris com o Brasil", completa.