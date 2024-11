'Até 2050, o número de crimes eletrônicos só vai aumentar', afirma perito

"Já existe uma previsão de que até 2050, o número de crimes eletrônicos só vai aumentar, não vai nem estabilizar", explica o perito em crimes digitais Wanderson Castilho, em entrevista ao Jornal da Record News nesta segunda-feira (28). Ele comenta que o resultado do levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo , que mostrou que 52% das indústrias no Brasil não investem em segurança digital e que 3 a cada 10 já sofreram com esse tipo de ataque, não foi uma surpresa. "Um ataque cibernético , hoje em dia, pode destruir uma empresa do dia para a noite. A necessidade de se manter uma equipe voltada à área de segurança digital é de suma importância", completa.