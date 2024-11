Cessar-fogo entre Israel e Hezbollah está condicionado a resolução da ONU de 2006; entenda

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (26), o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirmou que o acordo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah é um “cessar-fogo condicional”, pois se baseia na resolução 1.701 da ONU — a mesma que pôs fim à guerra no Líbano de 2006. Na ocasião, o Hezbollah teve de retirar todas as tropas e os armamentos ao sul do rio Litani, localizado a cerca de 24 quilômetros ao norte da fronteira com Israel. “Neste momento, os israelenses estão dizendo: ‘Vocês vão cumprir a resolução e voltar ao sul do Líbano’. Mas, se o Hezbollah fizer alguma coisa que Israel considerar suspeita, o país voltará a atacar”, disse Brustolin.