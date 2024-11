Crise diplomática entre Venezuela e Brasil deve se intensificar em 2025, diz professora

A ordem de Nicolás Maduro para que o embaixador venezuelano no Brasil retornasse ao país , nesta quarta-feira (30), é mais um capítulo na crise diplomática entre os dois países — já deteriorada pelo questionamento do resultado das eleições que mantiveram Maduro no poder e pela recusa do Brasil em aceitar a Venezuela como membro dos Brics.



A RECORD NEWS entrevistou a professora de relações internacionais Regiane Bressan, que afirmou que uma possível reconciliação está cada vez mais longe. "Os atritos devem se intensificar no ano que vem, com a posse de Maduro", disse.