'Estamos vulneráveis ao retorno de sarampo no Brasil': entenda riscos de não tomar doses da vacina

A Secretaria de Saúde do Estado emitiu um alerta à população, pedindo que todos se vacinem contra o sarampo , após a confirmação de dois casos na zona sul de São Paulo . Em entrevista à RECORD NEWS, na quarta-feira (30), a infectologista e epidemiologista Luana Araujo ressaltou que a doença viral é altamente contagiosa e que a falta de cobertura vacinal adequada, abaixo de 95%, torna a população vulnerável ao retorno da doença no Brasil. “Se você tem duas doses da vacina com um mês de intervalo entre elas, está tudo certo. Caso não, faça atualização do seu esquema vacinal”, orientou.