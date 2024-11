Kamala responde a ameaças de Trump e o chama de 'instável' e 'perigoso' em comício

Com a data das eleições americanas se aproximando, os presidenciáveis Kamala Harris e Donald Trump intensificaram suas campanhas e aumentaram os ataques um ao outro. Em uma entrevista recente, Trump pediu que as Forças Armadas "lidem com o inimigo interno" no dia 5, chamando os democratas de "lunáticos radicais de esquerda".



Kamala Harris respondeu ao discurso de seu rival em um comício na Pensilvânia. Disse que Trump é "instável e perigoso" e representa um risco para os Estados Unidos, caso seja eleito.