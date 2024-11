Superdotado, menino de 2 anos é o brasileiro mais novo a entrar na sociedade mundial de alto QI

Benjamin Lustosa, de 2 anos, é o brasileiro mais jovem a ingressar na sociedade internacional de alto QI , a Intertel. A escola do menino alertou os pais sobre seu potencial extraordinário e, após avaliações com neuropsicólogos, foi confirmado que o garoto possui um QI de 133 — superando em três pontos o limite necessário para ser considerado superdotado . Em entrevista à RECORD NEWS, a mãe do garoto, Dayane Lustosa, contou que o filho sempre surpreendeu a família com sua inteligência. “Quando ele tinha 1 ano fomos viajar e, no corredor do hotel, ele começou a dizer os números dos quartos. Foi uma grande surpresa”, disse.