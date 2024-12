Taxa de testes positivos para Covid-19 no Brasil sobe de 9% para 17,5%

A porcentagem de testes positivos para Covid-19 no Brasil subiu de 9% para 17,5%, de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Todos pela Saúde . O grupo de pessoas entre 40 e 69 anos apresentou o maior aumento, com taxa superior a 20%. Os estados com os maiores índices são Minas Gerais , com 31,5%, seguido por Rio de Janeiro e Paraná , ambos com 20%. Após enfrentar problemas de desabastecimento em vários estados, o Ministério da Saúde anunciou na semana passada o reforço de 8 milhões de doses do imunizante.