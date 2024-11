Taylor Swift, Clooney, Eminem e Musk: quem os famosos apoiam nas eleições americanas?

Faltando menos de 12 dias para as eleições americanas, as campanhas de Donald Trump e Kamala Harris se intensificaram para conquistar principalmente os indecisos. Com a agenda repleta de comícios, ambos os presidenciáveis contam com o apoio de celebridades.



Do lado democrata, Kamala Harris se juntou a Barack Obama e ao rapper Eminem em Detroit, nesta quarta-feira (23). Já o republicano Donald Trump contou com o apoio do empresário Elon Musk , que prometeu doar US$ 45 milhões (aproximadamente R$ 255 milhões) por mês à campanha do ex-presidente.



Outros famosos já declararam seu voto nas redes sociais. Beyoncé, Taylor Swift, George Clooney e Spike Lee se manifestaram a favor de Kamala Harris, enquanto Dana White, Hulk Hogan, Amber Rose e 50 Cent apoiam a campanha de Donald Trump.