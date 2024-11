JR News e News 19 Horas têm edições especiais sobre as eleições americanas nesta terça-feira (5) A emissora traz análises dos últimos momentos da votação e acompanha a apuração nos estados pêndulos que determinarão o resultado Record News|Do R7 05/11/2024 - 17h45 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h45 ) twitter

O News 19 Horas trará uma análise sobre a importância, os impactos e o provável desfecho das eleições americanas Divulgação/RECORD NEWS

Nesta terça-feira (5), a RECORD NEWS faz uma cobertura massiva das eleições americanas, com edições especiais dos programas News 19 Horas e JR News, a partir das 21h. Durante a exibição dos telejornais, seis convidados estarão presentes para debater o tema.

No News 19 Horas, Juliana Rios (correspondente), Fernando Hessel (Observador-chefe convidado da RECORD NEWS na Casa Branca) e Maristela Basso (especialista), trarão uma análise sobre a importância, os impactos e o provável desfecho das eleições americanas.

Mais próximo ao encerramento do período de votação, no JR News, Vandrey Pereira (correspondente), Fernando Hessel, Alexandre Pires (professor de Relações Internacionais do IBMEC) e Igor Lucena (economista e PhD em Relações Internacionais), trarão os momentos finais da eleição americana com a análise das pesquisas mais recentes, para entender o empate técnico nos estados indecisos.

Nos Estados Unidos, os prazos para proclamar o vencedor variam entre as regiões, e a contagem dos votos pode se estender devido ao alto número de votos enviados pelo correio e à disputa acirrada, com Donald Trump e Kamala Harris tecnicamente empatados nos estados considerados decisivos.

Por essa razão, ao longo da semana, os correspondentes internacionais Thiago Nolasco, Juliana Rios, Tina Roma, Vandrey Pereira e José Luiz participarão da programação da RECORD NEWS, trazendo diretamente dos Estados Unidos atualizações sobre a corrida presidencial.