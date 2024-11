Léo Moraes (Podemos), vencedor das eleições municipais de Porto Velho (RO), participa do News 19 Horas O bate-papo, comandado pelo apresentador Rafael Algarte, foi ao ar na quinta (31), e o prefeito eleito falou sobre os planos para a cidade em sua gestão e comentou sobre a vitória nas urnas Record News|Do R7 01/11/2024 - 18h58 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Léo Moraes (Podemos) foi eleito com 56,18% dos votos válidos Divulgação/RECORD NEWS

Nas eleições municipais de Porto Velho (RO), Léo Moraes (Podemos) foi eleito com 56,18% dos votos válidos, na disputa contra a candidata Mariana Carvalho (União Brasil). O prefeito eleito concedeu uma entrevista exclusiva à RECORD NEWS, na edição da quinta-feira (31) do programa News 19 Horas, comandado pelo apresentador Rafael Algarte, contando seus planos para os próximos anos na cidade.

Léo Moraes chegou ao primeiro turno com números inferiores aos de sua principal oponente, segundo pesquisas de intenção de voto da região. No entanto, ele conseguiu reverter o resultado garantiu a vitória no segundo turno. Neste ponto, Algarte questionou o futuro prefeito sobre os motivos que o levaram a se destacar no segundo turno.

“Fizemos duas alianças inevitáveis e as únicas possíveis: uma com Deus e outra com o povo. Só tínhamos nosso partido, o Podemos. No primeiro turno, acredito que, depois de atravessarmos o vale dessa primeira fase tão desequilibrada, conseguimos apresentar, de maneira mais eficaz e ampliada, para todos os lares e residências de Porto Velho, o modelo que propomos para a cidade, com propostas exequíveis”, explicou.

Por fim, o apresentador levantou a questão da qualidade do ar na região. Devido à proximidade de Porto Velho (RO) com estados afetados por queimadas, há uma preocupação sobre como a próxima gestão lidará com a qualidade do ar.

‌



“Podemos começar com campanhas de conscientização, incluindo seminários de educação ambiental, bem como fiscalização de terrenos abandonados e áreas de queimadas, que, muitas vezes, envolvem uma questão cultural de queima de materiais biodegradáveis e degradáveis. Vamos atuar na regularização fundiária, entregando títulos e escrituras, pois isso traz segurança. A melhor defesa de qualquer terra rural é o próprio dono, com seu título e segurança jurídica”, afirmou.

Acompanhe a entrevista na íntegra no canal da RECORD NEWS pelo Youtube: