De acordo com uma pesquisa do Sebrae, 80% dos empreendedores já ouviram falar da Lei Geral de Proteção de Dados, mas apenas 5% sabem muito a respeito dela e 77% ainda não tomaram providência com relação isso no seu negócio.

