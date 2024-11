Vídeo: mecânico bate viatura da polícia duas vezes seguidas em oficina no Ceará

O funcionário de uma oficina mecânica bateu uma viatura da polícia duas vezes seguidas em Fortaleza , capital do Ceará. Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem, enquanto realizava manutenção no veículo, perdeu o controle. Primeiro, o mecânico bateu em outro carro ao dar marcha à ré; em seguida, avançou e colidiu com a parede do estabelecimento. O impacto danificou a estrutura da oficina, causando várias rachaduras, e a frente do veículo. Duas pessoas quase foram atingidas, mas ninguém ficou ferido.