Polícia prende três membros de quadrilha e apreende nove carros de luxo em operação em SP

A Polícia Civil prendeu três membros de uma quadrilha que lavava dinheiro do tráfico de drogas através de negociações de carros de luxo . A investigação que levou às prisões começou após uma mulher ser presa com mais de 60 kg de cocaína dentro do próprio carro.



Em seguida, as autoridades chegaram a um atendente de telemarketing que movimentou milhões de reais em sua conta pessoal — indícios do uso de laranjas . Na operação, a polícia apreendeu nove carros de luxo utilizados para lavar o dinheiro do tráfico. A soma dos carros apreendidos passa dos R$ 10 milhões. A ação aconteceu no estado de São Paulo nesta terça-feira (13).