Dois mísseis e 39 drones: novo bombardeio russo mata seis pessoas na Ucrânia

Em retaliação ao maior ataque ucraniano a Moscou , na noite do sábado (9) para domingo (10), as forças russas lançaram um pesado bombardeio sobre várias cidades da Ucrânia nesta segunda-feira (11), deixando, pelo menos, cinco mortos na cidade de Mykolaiv, e um morto e 20 feridos em áreas residenciais de Zaporijia. A capital, Kiev, ficou horas sem energia elétrica após abater dois mísseis e 39 drones. O presidente da Rússia, Vladimir Putin , negou ter conversado com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , sobre evitar escaladas do conflito.