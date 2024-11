História comovente: família cria jaqueta que incentiva crianças durante tratamento de câncer

A iniciativa de fazer uma jaqueta com patches bordados, que serve como uma "armadura" para crianças que lutam contra o câncer , começou com Oliver, um menino que passou por um tratamento de leucemia quando tinha 9 anos, que teve sua jaqueta confeccionada com retalhos personalizados enviados por pessoas do mundo todo. O pai de Oliver contou que quando andavam no hospital todos elogiavam a peça de roupa, o que incentivou o jovem a começar o projeto. Atualmente, após quatro anos, a instituição Oliver Patch já enviou para mais de 1.600 crianças bolsas e jaquetas jeans, nos 50 estados dos EUA.