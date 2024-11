Saiba quais os principais temas que devem ser debatidos na reunião de Lula com presidente da China

Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente chinês , Xi Jinping, nesta quarta-feira (20), no Palácio da Alvorada. Em entrevista ao Mundo Record News , o professor e doutor em relações internacionais Vladimir Feijó disse que os principais temas debatidos no encontro devem ser economia, infraestrutura, desenvolvimento, cadeias produtivas, transferência tecnológica para ecologia e outros acordos. "Essa é uma parceria que vem se aprofundando, mas o Brasil está com muita atenção em não parecer que está de acordo com todos os interesses da China. O governo brasileiro quer apenas ser mais um dos parceiros", avalia.