Sobe para cinco o número de mortos em ataque terrorista na Turquia; mais de 20 pessoas estão feridas

Subiu para cinco o número de mortos em um ataque terrorista às instalações da principal empresa aeroespacial em Ankara, capital da Turquia, na quarta-feira (23). Entre as vítimas estão funcionários da empresa, o motorista de táxi que levou os terroristas e a dupla que lançou explosivos contra o local. Em resposta ao atentado, o exército turco lançou dezenas de bombardeios contra bases do grupo curdo na Síria e no norte do Iraque , que resultaram na morte de pelo menos uma pessoa e deixaram sete feridos.