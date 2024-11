Xi Jinping se reúne com Lula para fechar cerca de 30 acordos entre Brasil e China

Após as discussões na reunião do G20, o presidente Xi Jinping e Lula se reuniram no palácio da Alvorada para firmar cerca de 30 acordos entre o Brasil e a China. Ao longo do ano, representantes dos dois países se reuniram para elaborar projetos para fortalecer os laços econômicos. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, seguido pelos Estados Unidos. A cerimônia de recepção teve a presença da primeira-dama e da equipe ministral de Lula, na reunião entre os dois chefes de Estado, também estará presente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad .