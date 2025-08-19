Dinossauro desconhecido é descoberto na França Fósseis de réptil gigante são encontrados em Angeac-Charente News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fósseis de dinossauros com 140 milhões de anos foram encontrados em Angeac-Charente, França.

Entre as descobertas, está um réptil gigante de 20 metros e 30 toneladas, inédito na Europa.

Os fósseis serão expostos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026.

O local de escavação é um dos mais ricos do mundo, atraindo grande interesse público.

Na região de Angeac-Charente, França, cientistas descobriram fósseis de dinossauros com cerca de 140 milhões de anos. Entre eles, destaca-se um réptil de 20 metros e 30 toneladas, até então desconhecido na Europa e anteriormente restrito à América do Norte.

O trabalho intensivo de escavação durante o verão resultou em material suficiente para mais de um ano de análise em laboratório. Os fósseis serão exibidos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026. Paleontólogos também buscam encontrar o esqueleto de um dinossauro carnívoro para completar a coleção.

O sítio arqueológico é um dos mais ricos do mundo, com mais de 10 mil itens catalogados. A região atrai grande interesse público, com visitas guiadas rapidamente esgotadas, destacando-se como um importante centro para a pesquisa paleontológica.

‌



