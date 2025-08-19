Dinossauro desconhecido é descoberto na França
Fósseis de réptil gigante são encontrados em Angeac-Charente
Na região de Angeac-Charente, França, cientistas descobriram fósseis de dinossauros com cerca de 140 milhões de anos. Entre eles, destaca-se um réptil de 20 metros e 30 toneladas, até então desconhecido na Europa e anteriormente restrito à América do Norte.
O trabalho intensivo de escavação durante o verão resultou em material suficiente para mais de um ano de análise em laboratório. Os fósseis serão exibidos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026. Paleontólogos também buscam encontrar o esqueleto de um dinossauro carnívoro para completar a coleção.
O sítio arqueológico é um dos mais ricos do mundo, com mais de 10 mil itens catalogados. A região atrai grande interesse público, com visitas guiadas rapidamente esgotadas, destacando-se como um importante centro para a pesquisa paleontológica.
Onde foram encontrados os fósseis de dinossauros?
Os fósseis de dinossauros foram encontrados na região de Angeac-Charente, na França.
Qual é a importância dos fósseis descobertos em Angeac-Charente?
Os fósseis têm cerca de 140 milhões de anos e incluem um réptil de 20 metros e 30 toneladas, até então desconhecido na Europa, sendo anteriormente restrito à América do Norte.
Quando os fósseis serão exibidos ao público?
Os fósseis serão exibidos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026.
Qual é a relevância do local para a pesquisa paleontológica?
O sítio arqueológico é um dos mais ricos do mundo, com mais de 10 mil itens catalogados, atraindo grande interesse público e se destacando como um importante centro para a pesquisa paleontológica.
Antes restrito à América do Norte, réptil encontrado na região de Angeac-Charente tinha 20 metros de comprimento e chegou a pesar 30 toneladas
