Dinossauro desconhecido é descoberto na França

Fósseis de réptil gigante são encontrados em Angeac-Charente

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Fósseis de dinossauros com 140 milhões de anos foram encontrados em Angeac-Charente, França.
  • Entre as descobertas, está um réptil gigante de 20 metros e 30 toneladas, inédito na Europa.
  • Os fósseis serão expostos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026.
  • O local de escavação é um dos mais ricos do mundo, atraindo grande interesse público.

 

Na região de Angeac-Charente, França, cientistas descobriram fósseis de dinossauros com cerca de 140 milhões de anos. Entre eles, destaca-se um réptil de 20 metros e 30 toneladas, até então desconhecido na Europa e anteriormente restrito à América do Norte.

O trabalho intensivo de escavação durante o verão resultou em material suficiente para mais de um ano de análise em laboratório. Os fósseis serão exibidos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026. Paleontólogos também buscam encontrar o esqueleto de um dinossauro carnívoro para completar a coleção.

O sítio arqueológico é um dos mais ricos do mundo, com mais de 10 mil itens catalogados. A região atrai grande interesse público, com visitas guiadas rapidamente esgotadas, destacando-se como um importante centro para a pesquisa paleontológica.

Onde foram encontrados os fósseis de dinossauros?

Os fósseis de dinossauros foram encontrados na região de Angeac-Charente, na França.


Qual é a importância dos fósseis descobertos em Angeac-Charente?

Os fósseis têm cerca de 140 milhões de anos e incluem um réptil de 20 metros e 30 toneladas, até então desconhecido na Europa, sendo anteriormente restrito à América do Norte.

Quando os fósseis serão exibidos ao público?

Os fósseis serão exibidos no Museu de História Natural de Paris a partir de 2026.


Qual é a relevância do local para a pesquisa paleontológica?

O sítio arqueológico é um dos mais ricos do mundo, com mais de 10 mil itens catalogados, atraindo grande interesse público e se destacando como um importante centro para a pesquisa paleontológica.

Antes restrito à América do Norte, réptil encontrado na região de Angeac-Charente tinha 20 metros de comprimento e chegou a pesar 30 toneladas

