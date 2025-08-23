Logo R7.com
Expectativa para o Oscar: ‘Agente Secreto’ pode brilhar em três categorias

Filme brasileiro é destaque em previsões da Variety para a premiação de 2026

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A revista americana Variety destacou “Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, como um forte candidato ao Oscar de 2026. O filme tem potencial para ser indicado nas categorias de Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura no elenco.

A estreia do filme no Brasil está marcada para 6 de novembro, enquanto continua a ganhar reconhecimento em festivais internacionais. Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, “Agente Secreto” é visto como uma nova esperança para manter o cinema brasileiro em evidência global.

A expectativa é que, após sucesso de 'Ainda Estou Aqui', novo filme possa manter o cinema nacional em evidência

