Expectativa para o Oscar: ‘Agente Secreto’ pode brilhar em três categorias Filme brasileiro é destaque em previsões da Variety para a premiação de 2026 News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/08/2025 - 14h52 (Atualizado em 23/08/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Oscar para o Brasil? Saiba quais são as três categorias em que 'Agente Secreto' pode concorrer

A revista americana Variety destacou “Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, como um forte candidato ao Oscar de 2026. O filme tem potencial para ser indicado nas categorias de Melhor Roteiro Original, Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura no elenco.

A estreia do filme no Brasil está marcada para 6 de novembro, enquanto continua a ganhar reconhecimento em festivais internacionais. Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, “Agente Secreto” é visto como uma nova esperança para manter o cinema brasileiro em evidência global.

Assista ao vídeo - Novo Oscar para o Brasil? Saiba quais são as três categorias em que ‘Agente Secreto’ pode concorrer

Veja também

‌



A expectativa é que, após sucesso de 'Ainda Estou Aqui', novo filme possa manter o cinema nacional em evidência

News das 10 playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Novo Oscar para o Brasil? Saiba quais são as três categorias em que 'Agente Secreto' pode concorrer Lançamento de clipes inéditos para canções antigas se tornam tendência na indústria musical Amsterdã reúne veleiros históricos e milhões de visitantes durante festival marítimo Baterista do Blink-182 encontra na corrida de rua maneira de superar sequelas de acidente aéreo BTS nas telonas: cinema brasileiro anuncia exibição de turnês do grupo de k-pop em setembro Trio de música eletrônica Rüfüs Du Sol anuncia Brasil como destino de nova turnê em 2026 Egito recupera artefatos de antiga cidade submersa próxima a Alexandria Shows de rap conquistam público e ganham cada vez mais espaço no mercado de turnês Jovem de 14 anos viraliza por criatividade ao gravar clipe com câmera de segurança do vizinho Gamescom reúne mais de 1.500 expositores em edição histórica na Alemanha Falcão reconhece cuidadores e retorna a zoológico depois de 15 meses desaparecido nos EUA Hipopótamo famoso em zoológico de Berlim vai integrar programa de reprodução de espécies na França Djavan anuncia lançamento de álbum que vai marcar as comemorações dos 50 anos de carreira Conheça as ‘mulheres do mar’, que passam até cinco horas diárias submersas sem uso de equipamento Cientistas encontram fóssil de dinossauro desconhecido na Europa de 140 milhões de anos Motociclistas fantasiados de personagens levam alegria a hospital infantil na Argentina Vídeo revela transformação de Millie Bobby Brown para nova temporada de Stranger Things Quedas de robôs humanoides divertem a plateia na estreia de jogos mundiais em Pequim Rede de esgoto vira atração turística em meio ao calor extremo na França Do pop internacional ao modão brasileiro: confira os lançamentos musicais da última semana