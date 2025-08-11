Festival de Balões em Bristol transforma o céu em espetáculo

O festival anual em Bristol, Inglaterra, reúne mais de cem balões de ar quente que decolam pela manhã e permanecem visíveis até o anoitecer. Durante três dias, visitantes locais e turistas se juntam para apreciar essa manifestação aérea singular.
Famílias se reúnem no local para piqueniques, enquanto as crianças se divertem com atividades recreativas. O evento oferece um cenário encantador para os participantes, tornando os dias de festival uma experiência memorável.
