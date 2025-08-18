Interestelar retorna aos cinemas brasileiros com nova exibição Filme de Christopher Nolan estará em cartaz nos dias 28 de agosto e 3 de setembro; ingressos já estão disponíveis News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h17 ) twitter

O filme Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, volta aos cinemas do Brasil de 28 de agosto a 3 de setembro, com ingressos já disponíveis em pré-venda. Este aclamado longa-metragem de ficção científica, lançado originalmente em 2014, é considerado um dos melhores filmes do século XXI.

Na trama, um astronauta lidera uma missão crucial para encontrar novos planetas habitáveis devido ao esgotamento dos recursos naturais na Terra. Durante essa jornada incerta, ele enfrenta o risco de nunca mais ver seus filhos novamente. Paralelamente, sua filha embarca em sua própria missão na Terra para tentar salvar o planeta.

Ficção científica de sucesso estará em cartaz entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro; pré-venda dos ingressos já está disponível

