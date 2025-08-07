Itens raros de Whitney Houston vão a leilão nos Estados Unidos Objetos exclusivos da cantora serão vendidos para fins beneficentes News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h00 ) twitter

Um leilão com itens raros de Whitney Houston será realizado em Gardena, Califórnia. Entre os objetos estão um vestido usado pela artista em uma premiação, uma jaqueta temática de cassino, sapatos e uma máquina de caça-níqueis personalizada.

Os lucros obtidos com o evento serão direcionados para projetos sociais associados à fundação que leva o nome da cantora. A ação visa preservar a memória e o legado da icônica artista.

Capital chinesa inaugurou loja com cerca de 100 dispositivos de mais de 40 marcas diferentes

