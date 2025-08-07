Logo R7.com
Itens raros de Whitney Houston vão a leilão nos Estados Unidos

Objetos exclusivos da cantora serão vendidos para fins beneficentes

News das 10|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um leilão com itens raros de Whitney Houston será realizado em Gardena, Califórnia. Entre os objetos estão um vestido usado pela artista em uma premiação, uma jaqueta temática de cassino, sapatos e uma máquina de caça-níqueis personalizada.

Os lucros obtidos com o evento serão direcionados para projetos sociais associados à fundação que leva o nome da cantora. A ação visa preservar a memória e o legado da icônica artista.

