Brasil pode eliminar aulas práticas obrigatórias para CNH

Governo estuda mudanças para reduzir custos e facilitar acesso à habilitação

News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Brasil estuda eliminar aulas práticas obrigatórias para a CNH.
  • Objetivo é reduzir custos, atualmente em torno de R$ 3 mil.
  • Exemplos internacionais mostram diferentes abordagens para obtenção da CNH.
  • A discussão no Brasil é influenciada por essas flexibilizações em outros países.

 

O Brasil está considerando mudanças na exigência de aulas práticas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A proposta visa tornar o processo mais acessível financeiramente, reduzindo o custo atual de cerca de R$ 3 mil nas categorias A e B.

Na Argentina, apenas o curso teórico é obrigatório, enquanto no Chile e nos Estados Unidos, adultos podem optar por não frequentar aulas, realizando apenas os testes. No Japão, exames sem aulas são possíveis, mas a dificuldade incentiva a procura por autoescolas. Na Suécia, instrutores pessoais podem ensinar novos motoristas após um curso preparatório. No Canadá, as regras variam por província com incentivos para frequentar autoescolas. No México, algumas regiões exigem apenas o exame teórico.

A flexibilização observada em outros países influencia o debate no Brasil sobre a eliminação da obrigatoriedade das autoescolas.

Quais mudanças o governo brasileiro está considerando para as aulas práticas na obtenção da CNH?

O governo brasileiro está considerando eliminar a obrigatoriedade de aulas práticas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com o objetivo de tornar o processo mais acessível financeiramente.


Qual é o custo atual para obter a CNH nas categorias A e B no Brasil?

Atualmente, o custo para obter a CNH nas categorias A e B no Brasil é de cerca de R$ 3 mil.

Como funciona a obtenção da CNH em outros países mencionados?

Na Argentina, apenas o curso teórico é obrigatório; no Chile e nos Estados Unidos, adultos podem optar por não frequentar aulas e realizar apenas os testes; no Japão, exames sem aulas são possíveis, mas há dificuldades; na Suécia, instrutores pessoais podem ensinar novos motoristas após um curso preparatório; no Canadá, as regras variam por província; e no México, algumas regiões exigem apenas o exame teórico.


Como a flexibilização em outros países influencia o Brasil?

A flexibilização na exigência de aulas práticas em outros países está influenciando o debate no Brasil sobre a possibilidade de eliminar a obrigatoriedade das autoescolas para a obtenção da CNH.

