Agressões a médicos: CFM sugere medidas de proteção aos profissionais de saúde

“Com certeza, está estourando [os casos de agressão contra médicos] para o lado mais fraco da corda, aquele que fica entre a gestão e o paciente, os profissionais da área de saúde”, disse Estevam Rivello, Secretário do CFM (Conselho Federal de Medicina), em entrevista para RECORD NEWS nesta terça-feira (22). Estevam abordou o aumento exponencial deste tipo de assédio , a vulnerabilidade e falta de proteção aos profissionais da área da saúde que são vítimas de violência no trabalho , e ainda sugeriu possíveis alterações no protocolo de atendimento a estes casos. “Os conselhos regionais terão papel singular na tentativa de modificar uma realidade crescente”, afirmou o secretário, sugerindo uma “padronização dos boletins de ocorrência quando feitos contra um profissional da área da saúde”.